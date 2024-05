Beccalossi: «Società Inter? Tranquillo! Dopo Zhang opportunità»

Beccalossi non è particolarmente preoccupato con la vicenda dell’ormai scontato addio di Zhang all’Inter. Le sue parole in collegamento con Il Processo di Sportiva, su Radio Sportiva.

SERENITÀ – Evaristo Beccalossi non sposa la linea della preoccupazione sull’Inter: «Io sono tranquillo. Negli ultimi anni, pur con un po’ di difficoltà, si è fatto un percorso importante a livello sportivo. Adesso sono convinto che le cose andranno a posto: bisogna stare sereni e tranquilli. Secondo quel poco che so io è tutto sotto controllo: so che c’è da rimettere a posto la situazione, però anche se Zhang non era presente è in contatto con la parte sportiva in Italia. Rinnovo Lautaro Martinez? Ho avuto la fortuna di frequentare quell’ambiente lì e in tanti anni che lo conosco tutti i giocatori volevano rimanere. Chiaro che poi ti devi sedere e trovare l’accordo, ma non devi buttare via quanto costruito negli ultimi anni. Non viene azzerato tutto, serve del tempo per trovare la soluzione migliore. Sono convinto che chi sia all’Inter lo farà».

Beccalossi sull’Inter dopo Zhang

COME GESTIRE – Beccalossi parla dell’imminente passaggio dell’Inter a Oaktree: «Il problema è trovare situazioni positive. Questa è alta finanza, è anche giusto che parli chi è all’altezza della situazione per esprimere il proprio pensiero. Io non vedo grossi problemi: in un modo o nell’altro la situazione si chiarirà e i soldi si troveranno. Disturba un po’, ma è come andare a bere il caffè la mattina: nell’alta finanza ci sono delle persone che si stanno muovendo, l’Inter coi grandi risultati che sta facendo è molto appetibile. Devi sapere bene che strada prendere, ma questo aiuta. Su Zhang sono uscite delle voci, la situazione sembra brutta ma in questo momento l’Inter è la squadra più appetibile che c’è. E mi risulta che ci siano delle opportunità, ma serve del tempo perché l’alta finanza è così».