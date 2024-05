Avv. Afeltra chiarisce: «Debito Suning, non dell’Inter! Ora 2 scenari»

L’avvocato Afeltra ha spiegato la situazione legata al futuro dell’Inter spiegando soprattutto che questa non intacca assolutamente il club di per sé.

CHIAREZZA − Intervenuto a Radio Radio Mattino Sport e News, l’avvocato Roberto Afeltra spiega e chiarisce la situazione legata al futuro societario del club nerazzurro: «I 375 milioni non sono un debito appostato nei conti dell’Inter, tramite la Green Tower, ma sono un debito del gruppo Suning. Sento da diverse parti delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Non è che Zhang se non sostituisce i soldi si va dal notaio a riscuotere le quote, ma si capirà se tramite le clausole presenti nell’accordo con Oaktree siano necessarie per la rilevazione dell’Inter da parte del fondo. Se Oaktree riscuote il pegno entro 30 giorni dovrà versare circa 730 milioni, ossia la differenza relativa al valore di mercato dell’Inter».