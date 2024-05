Inter-Lazio (1-1), brilla Pavard. C’è qualche insufficienza: le pagelle – TS

PAGELLE – Inter-Lazio 1-1. I nerazzurri hanno salutato ieri San Siro dopo la festa scudetto e la premiazione della coppa. Un momento da ricordare per sempre nonostante qualche macchia di troppo durante la partita. Brilla Benjamin Pavard che è per distacco – scrive Tuttosport – il migliore della linea difensiva e mette il punto esclamativo sulla sua prestazione. 7 anche per Denzel Dumfries che trova la via del gol. Un centrocampo da 5.5 con Henrick Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu che portano a casa un 5.5. Nicolò Barella invece strappa un sei: l’azzurro non si vuole arrendere alla sconfitta. 5.5 anche per Marcus Thuram che si divora un gol: nella festa tanto spettacolo con papà Lilian. 6 anche per Lautaro Martinez che ci prova ma viene fermato dal palo. Sufficiente anche Simone Inzaghi: il tecnico però vede sfumare il record di punti dopo il pari tra Inter e Lazio.

Fonte: Tuttosport – S.P.