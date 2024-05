Correa a soli 60 km dall’Inter. Atalanta-Marsiglia per aumentare distanza

Joquin Correa torna in Italia e i chilometri che lo separano dall’Inter sono davvero pochi. Atalanta-Marsiglia potrebbe aggiungerne degli altri o azzerarli definitivamente.

DISTANZA – Fra i tanti punti interrogativi sulla prossima stagione dell’Inter c’è anche quello posto accanto al nome di Joaquin Correa. L’attaccante nerazzurro, passato la scorsa estate al Marsiglia, rischia di ritornare a Milano, dopo un’avventura tutt’altro positiva fuori dall’Italia. In verità, vicino a Milano è già tornato, considerando che questa sera il club francese allenato da Jean-Louis Gasset è atteso dall’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Il ritorno della semifinale di Europa League, dunque, inizia già ad accorciare le distanze tra Correa e l’Inter. E quelle in questione, purtroppo, non sono solo distanze temporanee. Perché il risultato di Atalanta-Marsiglia rischia di compromettere anche il futuro, del calciatore argentino e della stessa Inter.

Correa, perché Atalanta-Marsiglia potrebbe azzerare o allungare i km di distanza

ASTERISCO – La dirigenza nerazzurra, dopo delle stagioni deludenti di Correa all’Inter, è riuscita – seppur con fatica – a far partire l’argentino la scorsa estate. Un’operazione questa che purtroppo ha un grande però come asterisco. Per riscattare l’attaccante il Marsiglia dovrà necessariamente qualificarsi alla prossima Champions League. Obiettivo, questo, che il club francese non potrà ormai certamente raggiungere attraverso il piazzamento in Ligue 1. L’unica spiaggia che rimane all’Inter è la semifinale di ritorno di Europa League Atalanta-Marsiglia.

SPERANZA – Se la squadra di Jean-Louis Gasset dovesse battere quella di Gian Piero Gasperini, accederebbe alla finale, con chiara chance in più di vincerla. Conquistando, infatti, il trofeo della competizione il Marsiglia si qualificherebbe automaticamente alla Champions League il prossimo anno. E l’Inter, di conseguenza, saluterebbe una volta per tutte Correa. Questa sera, in occasione di Atalanta-Marsiglia, dunque, le distanze fra il calciatore argentino e il club nerazzurro si accorciano radicalmente. Ma in caso di vittoria per i francesi, che all’andata in casa avevano ottenuto solo un 1-1, potrebbero nuovamente e definitivamente allungarsi.