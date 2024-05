Inter, primo torneo esports: un premio da non perdere. Le informazioni

Iniziativa dell’Inter, che inaugura una nuova collaborazione e un nuovo torneo esports. Il club nerazzurro informa sulle modalità di partecipazioni e sui premi in palio per i vincitori.

TORNEO – Una bella novità arriva in casa Inter, per i tifosi nerazzurri e gli appassionati di sport elettronici. Sul sito ufficiale nerazzurro si legge: «Prosegue il percorso di evoluzione di Inter esports: una crescita continua, che vede il Club nerazzurro protagonista nell’esplorazione di nuove modalità di comunicazione e intrattenimento per le nuove generazioni. Nell’ambito di questa evoluzione si colloca il lancio del primo torneo di Fortnite organizzato da Inter, in collaborazione con Mkers, la più grande agenzia italiana di esports. Un torneo dedicato alla community italiana di tifosi e gamers, appassionati di un mondo in continua espansione. Una manifestazione che inaugura la nuovissima Gaming League, la prima serie di tornei dedicati a titoli non calcistici, nata sempre dalla collaborazione di Inter con Mkers».

Tutte le informazioni utili per partecipare al torneo esport

INFO – Ecco come poter partecipare e quali premio ci sono in palio: « Le iscrizioni al torneo saranno aperte per una settimana a partire da oggi, giovedì 9 maggio : per partecipare sarà dunque necessario registrarsi a questo link . Passione, divertimento e innovazione, ma anche la possibilità per tutti i partecipanti di ottenere premi esclusivi, tra cui due biglietti per assistere a Inter-Lazio per il vincitore del torneo. Maggiori informazioni nel regolamento ufficiale dell’evento».

Fonte: Inter.it