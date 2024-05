Inter, stadio a Rozzano. Il sindaco: «Ottenuta proroga. Dà speranza!»

Gianni Ferretti, Sindaco di Rozzano, informa sulla proroga ottenuta dall’Inter sull’accordo di esclusiva per l’acquisto dell’area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio di proprietà.

PROSPETTIVA – Intervistato sui canali di TVPlay, il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti sulla proroga ottenuta dall’Inter dichiara: «A me fa piacere perché lascia aperta più di una speranza. È una proroga richiesta ed ottenuta con qualche impegno. Una prospettiva importante su Rozzano rimane. Sicuramente qualche speranza in più c’è, perché una proroga di questa importanza si sia ottenuta dietro degli impegni. Dall’altra parte sappiamo tutti che c’è una scadenza al 30 giugno, entro la quale We Build dovrebbe presentare lo studio di fattibilità e le società dovranno decidere se rimanere a San Siro o se proseguire sulle strade che hanno tracciato».

SAN SIRO – Il sindaco del Comune di Rozzano continua: «Dopo la dead line tutti sapranno come svilupperà la questione stadio delle due squadre. Ho avuto un contatto dopo qualche minuto dal comunicato stampa della proprietà dell’area e dell’Inter dopo l’accordo sulla proroga. San Siro? Ci vuole un po’ di immaginazione, bisognerebbe capire cosa l’amministrazione milanese abbia come piano B se non dovessero trovare l’accordo con i club. Immagino sappiano come far fruttare quel monumento, sarebbe una tragedia abbandonarlo a se stesso. Non c’è stato nessun contatto né col Sindaco di Milano né con quello di San Donato».

Inter, non solo stadio: le sensazioni da tifoso del sindaco di Rozzano

DA TIFOSO – Gianni Ferretti, oltre che sindaco di Rozzano, è anche un grande tifoso dell’Inter: «Stadio a Rozzano o vittoria della Champions League? Per me sono fattibili entrambe. L’area per lo stadio esiste e la volontà è stata palesata. La Champions, abbiamo fatto la finale quindi basta ripetersi. Sono andato a vedere Inter-Torino e non sono riuscito ad andare a vedere Milan-Inter, anche se non ero così convinto che l’Inter potesse vincere lo Scudetto nel derby. Era sicuramente scaramanzia, ma anche statistica dopo aver vinto 5 derby di fila ed invece è andata così. Non sono andato in giro per Milano perché non ho più l’età per fare certe cose».

INVESTIMENTI – E su quello che sarà il futuro della rosa dell’Inter il sindaco di Rozzano dichiara: «Da tifoso il mio sogno è un’Inter sempre più competitiva. Oggi siamo sempre più ad altissimi livelli, ma in Europa ci manca qualcosina. A differenza di quello che ha detto l’allenatore dei cugini sulla sua squadra (Pioli ndr). Mi auguro che si riesca a mantenere la squadra forte a tutti i livelli. La campagna acquisti se già vedesse confermare tutti i protagonisti dello Scudetto sarebbe fenomenale. Da tifoso dico che in attacco qualcosa dovrebbe arrivare. E magari un’ulteriore pedina in difesa. Non servono grandissimi investimenti se rimanessero tutti. Io credo che Lautaro e Thuram abbiano dimostrato di essere due grandissimi campioni. Adesso sembra che arrivi Taremi e quindi possiamo considerare l’attacco abbastanza completo».