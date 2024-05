Inter-Lazio, biglietti: numeri richieste super! Tutte le informazioni

BIGLIETTI – A seguire informazioni pubblicati sul sito del club nerazzurro in vista di Inter-Lazio. “Per tutta la stagione i tifosi nerazzurri hanno come sempre riempito San Siro, dando manifestazioni di affetto continue e commoventi. Anche per l’ultimo atto della stagione ci sarà un vero e proprio tutto esaurito: attualmente sono 150mila i tifosi che hanno manifestato l’intenzione di acquistare i tagliandi per assistere a Inter-Lazio nell’apposita sezione del sito http://inter.it/biglietti su “Avvisami quando in vendita“.

La vendita dei biglietti per Inter-Lazio aprirà martedì 7 maggio alle 10:30 e sarà dedicata agli abbonati alla stagione 2023/2024, che ancora una volta potranno usufruire di uno dei vantaggi più importanti a loro dedicati e acquistare per primi fino a due tagliandi per i propri amici interisti.

Mercoledì 8 maggio sarà la volta dei Soci Inter Club : potranno acquistare massimo 4 tagliandi , purché tutti per Soci attivi nella stagione in corso.

In caso di disponibilità residue, dal 09/05 potranno continuare ad acquistare tagliandi sia gli abbonati che i Soci Inter Club.

Al termine delle fasi prioritarie riservate ad abbonati e soci Inter Club, le ultimissime disponibilità saranno messe in vendita libera venerdì 10/05“.

Biglietti Inter-Lazio, no cambio utilizzatore