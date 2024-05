Inter, cancella quello zero! Ecco i sei personaggi in cerca di… uno

L’Inter sta già pensando alla prossima stagione ma non Inzaghi e forse nemmeno alcuni dei suoi calciatori. La stagione nerazzurra è ormai agli sgoccioli, eppure qualcuno ha ancora la possibilità di cancellare uno zero “poco simpatico” dalle sue statistiche. Vediamo chi e perché

MILANO – La sconfitta di misura a Reggio Emilia toglie la possibilità all’Inter di Simone Inzaghi di ottenere altri storici record. Sconfitta indolore, sì, ma ad Appiano Gentile più di uno puntava a portare a casa qualche altro “titolo” statistico. A partire dall’allenatore stesso. La squadra di Inzaghi può ancora raggiungere l’obiettivo dei 100 gol segnati stagionali (ne mancano 4…). E allo stesso tempo restare sotto quota 20 per quanto riguarda i gol subiti in campionato (è a 19…). Più facile il primo che il secondo, senza dubbio. Il calendario prevede ancora le trasferte di Frosinone e Verona. In mezzo anche l’ultima a San Siro contro la Lazio. Chi lotta per non retrocedere in Serie B e chi per un posto in Europa, mentre l’Inter ha già lo Scudetto della Seconda Stella cucito sul petto. Pochi stimoli ma qualcosa “da fare” ancora deve esserci e c’è: ad esempio, ci sono calciatori dell’Inter ancora a quota zero in stagione. Chi sono e perché? Scopriamolo insieme.

I sei personaggi in cerca di uno in maglia Inter

ZERO – La prima casella “0” è quella di Raffaele Di Gennaro alla voce presenze in stagione. Il terzo portiere nerazzurro non ha ancora fatto il suo esordio stagionale, evento che potrebbe verificarsi in una delle tre giornate di Serie A rimaste. Un altro “0” importante è quello che riguarda Benjamin Pavard, che non ha ancora scritto il suo nome sul tabellino e va alla ricerca del primo gol in Italia. Sulla stessa scia Davy Klaassen, che è a secco anche di assist e difficilmente riuscirà a modificare le sue statistiche da “0” prima dell’addio all’Inter. Più o meno come Tajon Buchanan, che è a “0” anche per quanto riguarda le partite da titolare in maglia nerazzurra. Fermo a “0” anche Juan Cuadrado nella specifica classifica dei gol con l’Inter, a cui vuole sicuramente regalare una gioia prima di andar via. Diversa la situazione di Stefano Sensi, che nell’ultima stagione a Milano fa segnare uno “0” generale che difficilmente cambierà nei prossimi 270′ più recupero. Sei personaggi in cerca di “1”: Inter, chi riuscirà a cancellare lo “0” in tempo?