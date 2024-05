Inter, Sassuolo dopo Cagliari ricorda quanto il confine sia sottile

Sassuolo-Inter è una partita che il mondo nerazzurro deve prendere come monito. E unita a Inter-Cagliari ricorda quanto basti poco per tornare ai vecchi vizi. Il confine è sottile.

VECCHIO SPARTITO – Sassuolo-Inter ha visto gli uomini di Inzaghi tornare a perdere una partita. Al di là della sconfitta però, è il come che dovrebbe aver ricordato qualcosa. Un 1-0 subito per una disattenzione, un errore individuale, con poi i nerazzurri ad alzare il baricentro e cercare di fare gioco contro un avversario arroccato. Con scarsi risultati. Insomma, lo spartito degli 1-0 subiti nella scorsa stagione. E per questo Sassuolo-Inter diventa un monito.

PARTITE MONITO – In questa stagione gli uomini di Inzaghi hanno lavorato tanto e duramente per cancellare questo genere di prestazioni, che invece in passato si ripetevano. Arrivati però all’obiettivo finale, sono riemersi vecchi vizi. La sconfitta col Sassuolo è un segnale. Un altro segnale era arrivato da Inter-Cagliari. E questo deve far capire quanto il confine sia sottile.

CONFINE SOTTILE – Il percorso dell’Inter 2023-2024 non va dato per scontato. Non ci si deve abbandonare ai discorsi per cui tutto è stato facile. I risultati sono frutto del lavoro collettivo. Un lavoro che richiede applicazione costante. Fisica e mentale. I passi falsi con Cagliari e Sassuolo sono qui a testimoniarlo. Basta abbassare un attimo la tensione e ci si ritrova nei vecchi vizi della vecchia Inter. Coi risultati che sfuggono di mano. Una lezione da mandare a memoria.