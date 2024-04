Inter, col Cagliari si sono perse le coperture a centrocampo

L’Inter col Cagliari ha mostrato un problema strutturale, che pur non incidendo nei due gol subiti ha portato problematiche che nel corso della gara si sono persino acuite: la mancanza delle coperture preventive.

PROBLEMA DIFENSIVO – Inter-Cagliari non ha visto una prestazione brillante dei nerazzurri, che sono sembrati particolarmente svagati soprattutto in fase difensiva. I tiri subiti sono stati dieci, di cui però ben sei nello specchio della porta. Ma il problema non è stato tanto nei numeri. I rossoblù hanno risalito il campo con troppa facilità, arrivando facilmente all’area di Sommer. E questo perché gli uomini di Inzaghi non hanno lavorato con la solita attenzione sulle coperture preventive.

COPERTURE PERDUTE – La forza dell’Inter di Inzaghi in questa stagione è stata la capacità di coniugare il gioco offensivo con le coperture difensive. L’Inter, pur portando molti uomini in fase offensiva e ruotando i suoi elementi tra i vari ruoli, ha sempre saputo mantenere l’equilibrio di squadra. Ogni spostamento offensivo veniva compensato da uno difensivo, per impedire appunto facili ripartenze agli avversari. Col Cagliari però tutto questo si è perso.

AZIONE SIMBOLO – Nel 2-2 coi rossoblù si sono rivisti vecchi vizi dell’Inter di Inzaghi. Quelli dell’inizio della stagione scorsa, quando appunto si subiva molto proprio perché ci si riversava in avanti senza pensare a coprire il campo. E nel corso della gara questi problemi si sono persino acuiti. Con un’azione che diventa simbolo: quella del tiro di testa di Viola proprio nel finale. Al minuto novantaquattro i nerazzurri si trovano con solo Barella e Calhanoglu in posizionamento difensivo. I difensori, tutti e tre, sono in area avversaria. Ad aggiungersi ad Arnautovic, Thuram e Frattesi. Così quando Buchanan perde palla la ripartenza del Cagliari vede uomini incredibilmente soli e Barella prodursi in un inseguimento disperato. Ed è Arnautovic a spendersi per inseguire Viola. Un’azione che evidenzia la totale mancanza delle coperture preventive. E come tutta la squadra col passare dei minuti abbia perso ulteriormente attenzione a questo fatto.