Inzaghi, un premio tira l’altro: per il tecnico dell’Inter nuovo trofeo!

Simone Inzaghi continua ad accumulare trofei. E dopo quello Bulgarelli e quello Panini, il tecnico dell’Inter ne riceverà un altro dalla Serie A.

COACH DEL MESE − Il premio Philadelphia Coach Of The Month di aprile è stato assegnato all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Lazio, in programma allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per Simone Inzaghi, fresco campione d’Italia, è un periodo ricco di successi e meritati riconoscimenti.

Inzaghi premiato dalla Serie A: doppia consegna

PREMIO − Inzaghi riceverà il premio di miglior allenatore del mese di aprile per la terza volta in stagione, dopo aver vinto quelli di ottobre e gennaio. Il tecnico interista, il giorno di Inter-Lazio, avrà dunque una doppia soddisfazione perché non solo riceverà questo ambito riconoscimento. Ma allo stesso tempo potrà alzare il suo primo meritato scudetto al termine della partita. Il Demone non vuole fermarsi, ha una fame immensa di trofei. Dopo Inter-Lazio partirà il grande show con Ligabue e Tananai a cantare.