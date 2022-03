Allegri fiducioso di recuperare Vlahovic e altri due prima dell’Inter – CdS

Vlahovic ha un fastidio all’inguine ma non preoccupa Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus per la sfida con l’Inter è fiducioso di recuperare l’attaccante serbo e altri due indisponibili.

TRE VERSO IL RECUPERO – Vlahovic, Zakaria e Alex Sandro mettono nel mirino la partita con l’Inter. I tre bianconeri anche ieri hanno svolto un lavoro individuale, personalizzato rispetto il resto del gruppo. Massimiliano Allegri è fiducioso sotto questo punto di vista, e sa di poterli avere a disposizione in settimana giusto in tempo per preparare la sfida con i nerazzurri. Dusan ha ancora un fastidio all’inguine ma non preoccupa, da monitorare maggiormente i casi del centrocampista svizzero e del difensore brasiliano, reduci da problemi muscolari. Oggi i bianconeri si ritroveranno alla Continassa per una nuova seduta di allenamento.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore

