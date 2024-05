Sassuolo-Inter può dare un record! Motivo in più per vincere

Sassuolo-Inter, sabato alle 20.45, sarà una partita utile per incrementare ancora i numeri strepitosi dei nuovi campioni. Il match della quartultima giornata di Serie A può portare anche un record, motivo per cui non bisogna mollare nulla.



AAA RECORD CERCASI – C’è una motivazione in più per l’Inter per vincere sabato sera col Sassuolo. Che non è solo quella della rivincita per l’andata, né solo quella di voler spedire in Serie B i neroverdi come “vendetta” per l’atteggiamento che avevano avuto due anni fa col Milan all’ultima giornata. È un record possibile. Vincendo in Sassuolo-Inter, la capolista avrebbe così battuto tutte le diciannove avversarie di Serie A. Un risultato da poter raggiungere sabato, chiudendo il cerchio delle avversarie. E che permetterebbe anche di proseguire la corsa verso i 101 punti, massimo possibile che renderebbe la squadra di Simone Inzaghi la seconda nella storia del campionato a sforare quota 100, dopo i 102 della Juventus nel 2013-2014. Finora sono tredici i punti lasciati per strada in trentaquattro giornate, a seguire ecco tutti i risultati ottenuti dall’Inter in attesa delle ultime partite.

Sassuolo-Inter per il 19/19: i punti con le altre squadre

Atalanta: 6 punti su 6

Bologna: 4 punti su 6

Cagliari: 4 punti su 6

Empoli: 6 punti su 6

Fiorentina: 6 punti su 6

Frosinone: 3 punti su 3 (in attesa di Frosinone-Inter)

Genoa: 4 punti su 6

Juventus: 4 punti su 6

Lazio: 3 punti su 3 (in attesa di Inter-Lazio)

Lecce: 6 punti su 6

Milan: 6 punti su 6

Monza: 6 punti su 6

Napoli: 4 punti su 6

Roma: 6 punti su 6

Salernitana: 6 punti su 6

Sassuolo: 0 punti su 3 (in attesa di Sassuolo-Inter)

Torino: 6 punti su 6

Udinese: 6 punti su 6

Verona: 3 punti su 3 (in attesa di Verona-Inter)