Bergomi: «Italia, con la Macedonia peggio che con la Svezia! Barella…»

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport ha parlato della Nazionale di Mancini, eliminata dalle qualificazioni di Qatar 2022 dopo la sconfitta contro la Macedonia

INGIUSTIZIA – Bergomi analizza la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia: «Mi riallaccio alle parole di Mancini quando ha detto: “Non dovevamo trovarci qui”. Ho la sensazione che giocare questi play off per la squadra che aveva vinto gli Europei e aveva fatto il record di risultati utili consecutivi sia stata vissuta quasi come un’ingiustizia. Di colpo il gruppo che scendeva in campo senza responsabilità si è trovato schiacciato dalle pressioni e dalle tensioni. Prendo per esempio Jorginho: giovedì si portava nella testa i due rigori sbagliati con la Svizzera e lo vedevi che era pesante, fuori dal match. Anche altri però erano in difficoltà: Barella e Insigne stanno attraversando un periodo difficile, Emerson non è Spinazzola, Immobile, che per me è il miglior centravanti italiano, non riesce a esprimersi in una formazione dove tanti portano palla».

PEGGIORE – Bergomi fa il paragone con l’eliminazione ad opera della Svezia arrivata nel 2017: «Questa eliminazione è peggiore rispetto a quella di cinque anni fa. Allora ci portavamo dietro un pessimo ranking ed eravamo arrivati secondi nel girone dietro una Spagna forte. Stavolta da teste di serie non siamo riusciti a metterci alle spalle la Svizzera contro la quale abbiamo sbagliato due rigori in altrettanti scontri diretti. E poi gli spareggi: un conto è avere come avversario la Svezia; un altro, con tutto il rispetto, è sfidare la Macedonia».

RIPARTIRE – Bergomi indica su quali giocatori dovrà ripartire la Nazionale: «Da Verratti, Barella e Berardi, che nel Sassuolo l’occasione sprecata contro la Macedonia non l’avrebbe fallita, ma anche da Frattesi, Scamacca, Raspadori, Tonali, Bastoni, Spinazzola, Calabria e Gianluca Mancini».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti