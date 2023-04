Visnadi: «Inter, con Inzaghi controsensi: non ha più molta fiducia»

Il giornalista Gianni Visnadi ha parlato dell’Inter, della società e del tecnico nerazzurri a Radio Sportiva: questo il suo punto della situazione (vedi articolo).

PROBLEMI − Gianni Visnadi a Radio Sportiva, nel corso di “Microfono Aperto”, ha parlato dell’Inter, della società e del suo allenatore: ‘«Non capisco perché Simone Inzaghi non passi al 3-5-2 un po’ come quello di Antonio Conte. Un 3-5-2 più offensivo che con Lukaku, Robin Gosens, Denzel Dumfries avrebbe senso. Sembra non gli piaccia questo modulo ma l’utilizzo di Romelu Lukaku, adesso che c’è perché per tanto tempo non lo ha avuto a onor del vero, è abbastanza curioso. Quando sa che deve fare contropiede non lo mette e magari mette Edin Dzeko, come con il Porto. Sono un po’ controsensi e magari neanche tanto visti i risultati. Il problema dell’Inter comunque non è solo Romelu Lukaku. L’Inter non fa mercato da tre anni. Il suo allenatore non ha più la fiducia della società e forse anche dei giocatori. A Dzeko voglio bene ma ha 37 anni e dopo un certo punto non riesce».

Coppa Italia: il pronostico di Visnadi per Juventus-Inter

PRONOSTICO − Il pronostico poi di Gianni Visnadi a “Microfono Aperto: «Stasera sarà una partita difficile, è un testa a testa. La storia la conosciamo tutti. Vedo molto meglio la Juventus questa sera. L’Inter a San Siro mi ha fatto una pessima impressione. La Juve non ha fatto una grandissima partita ma è difficile fare gol ai bianconeri. Onestamente mi sembra molto sbilanciato il pronostico. Vince la Juve. L’Inter punta di più al quarto posto? In assoluto andare in Champions League l’anno prossimo, a livello economico, vale anche di più della semifinale di Champions. Poi stasera l’Inter farà la sua partita cercando di tenere aperto qualsiasi discorso. La verità è che in questo momento l’Inter rischia di non entrare proprio nelle prime quattro».