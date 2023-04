Di Marzio: «Inzaghi può ancora restare: l’Inter ha una necessità»

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato così a Sky Sport del futuro prossimo dell’Inter e di Simone Inzaghi: ecco ciò che sta accadendo all’interno della società (vedi articolo).

NECESSITÀ − Gianluca Di Marzio ha parlato dell’Inter e del futuro di Simone Inzaghi a Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”: «Il quarto posto Champions League è più importante della semifinale di Coppa Italia. Anche se la coppia Dzeko-Lautaro Martinez è la coppia che ha fatto meglio. Quindi Simone Inzaghi sta pensando bene alla formazione che non è di secondo livello. Giusto dare un’occasione ad Asllani. Così come a Bellanova che è stato preso per cambiare. Per tenere tutta la rosa sulla corda e dare un’opportunità a tutti. Simone Inzaghi ha la possibilità con prestazioni e risultati di restare attaccato a questa panchina. Certo pesano quelle 10 sconfitte in campionato. L’Inter ha volontà e necessità di andare in Champions League. Che poi la società si guardi intorno è normale perché, quando le cose non vanno, è giusto farlo. I nomi che stanno circolando per le alternative? Anche solo se pensiamo ad Antonio Conte ha costi troppo alti e ricordiamoci com’è andato via, anche per l’impossibilità di operazioni da compiere. Ci sarà il tempo giusto per capire se affidarsi e a chi affidarsi eventualmente in futuro».