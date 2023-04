Colonnese: «Inter, gara molto importante stasera! Bene in coppa»

Colonnese si esprime su Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. L’ex nerazzurro ritiene molto importante questa partita, ma anche complicata

GARA IMPORTANTE − Ciccio Colonnese, in collegamento su Radio 24 – durante la trasmissione ‘Tutti Convocati‘ – ha parlato della gara di questa sera: «Momento difficile, stasera siamo tutti pronti a vedere come finirà questa partita. Partita molto importante per l’Inter, sconfitta inaspettata contro la Fiorentina. La rivalità contro la Juventus è molto sentita. Nelle coppe l’Inter ha sempre fatto bene, in campionato male, adesso la Juventus è in grande ripresa. L’Inter deve assolutamente fare una grande gara anche se giocare a Torino non è mai facile, ma deve provarci».