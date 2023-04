Dalmat: «Lukaku ha riguardato gli errori. Juventus? Inter, svegliati!»

Dalmat ha spronato l’Inter a riprendersi dopo il KO con la Fiorentina. Questa sera ci sarà la Juventus. Qualche considerazione poi su Romelu Lukaku

RIPRENDERSI − Stephane Dalmat presenta il match di questa sera: «L’Inter non può fare una partita come quella contro la Fiorentina. Lukaku ha sbagliato tante occasione. Ogni giocatore può sbagliare, ma è difficile da difendere. Aveva fatto 4 gol in nazionale e pensavo che potesse ritrovarsi anche all’Inter. Lukaku lo sa, ha sbagliato. Sono sicuro che ha riguardato le occasioni a casa. Il calcio è strano, ma oggi può cambiare tutto. Partita difficile contro la Juventus, sempre complicato sotto tutti i punti di vista. La Juventus ha solo la Coppa Italia per salvare la stagione. Metterà tutto per vincere questa competizione. Importante che l’Inter si svegli, sappiamo che non è una bella stagione. La colpa è di tutti: dal presidente all’allenatore fino ai giocatori. Dobbiamo fare bene da qui a fine stagione, vincere o pareggiare oggi e preparare mentalmente bene la partita contro il Benfica». Le sue parole su Instagram.