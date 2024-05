Bucchioni: «Thuram-Zirkzee? Dell’Inter mi fido! Ho una sensazione»

Bucchioni ha detto la sua sull’eventuale avvicendamento Thuram-Zirkzee. Il giornalista ha una sensazione in merito al mercato dell’Inter.

POCHI DUBBI −In collegamento su Radio Sportiva, Enzo Bucchioni risponde alla domanda di un ascoltatore sull’ipotetico avvicendamento: «Thuram-Zirkzee? Quando c’è di mezzo l’Inter mi fido ciecamente grazie ai suoi dirigenti. Il francese scelta straordinaria e da subito in completa sintonia con la squadra e con Lautaro Martinez. Se decidi di venderlo per fare plusvalenza, ma io credo che l’Inter quest’anno su questo giocatore non la farà, su Zirkzee ho pochi dubbi. Non lo vedo altalenante, non è come Leao, che invece ha delle pause durante la partita».