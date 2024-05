Inter, si pensa al futuro: tre giovani nel mirino! Uno gioca in Serie A

L’Inter, dopo aver vinto lo scudetto, pianifica il proprio futuro. I nerazzurri hanno messo nel mirino un tris di giovani niente male, uno milita in Serie A ad alti livelli.

GIOVANI − L’Inter ha messo gli occhi su tre giovani molto interessanti: George Ilenikhena, Anton Matkovic e Michael Kayode. Quest’ultimo è ovviamente il più noto, in quanto milita in Serie A con la maglia della Fiorentina. Marotta e Ausilio stanno lavorando per programmare l’Inter che verrà, puntando a giocatori di qualità e grande prospettiva. D’altronde, lo scorso anno è arrivato in difesa Yann Aurel Bisseck, che pian piano si è ritagliato il suo spazio tra le fila dei campioni d’Italia.

Tre giovani per l’Inter: Marotta e Ausilio al lavoro.

ILENIKHENA − Come riferisce Sport Mediaset, si tratta di un giocatore nigeriano dell’Anversa, ossia Ilenikhena. Molti lo paragonano a Victor Osimhen e quest’anno ha già realizzato 14 gol in 45 partite. L’Inter lo aveva già cercato la scorsa estate, offrendo all’ex club l’Amiens sei milioni di euro. Ora la sua valutazione è schizzata a circa 20 milioni di euro.

MATKOVIC − Anche Matkovic è una prima punta, ma di origini croate. Come Ilenikhena è del 2006, ma gioca in patria all’Osijek. Rispetto al nigeriano, ha una valutazione inferiore che si aggira sui cinque milioni di euro. Già in patria è stato soprannominato il nuovo Mario Manduzkic.

KAYODE − Infine, l’altro nome riguarda la fascia ed è quello di Kayode. Il terzino della Fiorentina, classe 2004, piace alla dirigenza dell’Inter, che potrebbe bussare alla porta della Fiorentina, magari mettendo sul piatto Valentin Carboni. L’argentino è seguito dalla Fiorentina, che già la scorsa estate ha fatto un’offerta ai nerazzurri.