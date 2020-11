Villarreal-Real Madrid, le formazioni ufficiali: due assenze pesanti

Condividi questo articolo

Zinédine Zidane Real Madrid

Il Real Madrid, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, scenderà in campo alle 16:15 in casa del Villarreal. Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, deve fare a meno di due titolari. Di seguito le formazioni ufficiali

DUE ASSENZE – Il Real Madrid, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, scenderà in campo fra poco sul campo del Villarreal. Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, è costretto a rinunciare a due titolari: dalla formazione, infatti, sono assenti Sergio Ramos, che ha subito una lesione muscolare, e Karim Benzema. I due dovrebbero essere assenti anche nella sfida di Champions League in programma mercoledì. Di seguito la formazione ufficiale dei blancos:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois ; Carvajal, Nacho, Varane, Mendy ; Modric, Kroos, Ødegaard ; Vasquez, Mariano, Hazard.