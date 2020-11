Esposito, arriva il primo gol in Serie B! SPAL a due punti dalla vetta

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito SPAL

Esposito ha finalmente trovato il primo gol in Serie B. L’attaccante classe 2002, in prestito dall’Inter, è entrato nel corso del secondo tempo di SPAL-Pescara, sfida valida per l’ottava giornata del campionato cadetto.

PRIMO GOL – Sebastiano Esposito può finalmente sorridere. Il giovane attaccante, classe 2002, in prestito dall’Inter, ha siglato il suo primo gol in Serie B. Il calciatore era etnrato al 60′ della sfida tra la SPAL ed il Pescara. Il gol arriva al 94′: assist di Valoti con Esposito che in tap-in batte Fiorillo e sigilla il risultato sul 2-0. La SPAL sale a 17 punti in classifica a -2 dall’Empoli capolista. .