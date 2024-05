Thuram manda un regalo a Sabatini e scherza: «Ciao downgrade!»

Marcus Thuram e Sandro Sabatini hanno costruito un rapporto, bello e sincero. Il giocatore ha dimostrato grandi valori su Pressing, il gesto è esemplare.

GESTO – Sandro Sabatini ha fatto parlare e non poco per il video della scorsa estate sui pronostici. Aveva messo l’Inter quinta in classifica, definendo ‘downgrade‘ Marcus Thuram rispetto ad Edin Dzeko. In realtà il francese a Scudetto vinto e messo in cassaforte ha voluto rispondergli, pubblicando un altro video sui social in cui riecheggiano le parole di Sabatini. L’onda-social creata ha colpito il giornalista, che però oggi su Pressing ha ricevuto un regalo bellissimo da Tikus. Il calciatore, dopo una videochiamata chiarificatrice, ha mandato una maglietta dell’Inter a Sabatini con una scritta particolare: «Ciao downgrade!». L’opinionista ha affermato che la divisa sarà data in beneficienza, resta comunque che la storia sia finita nel migliore dei modi ed a noi fa più che fa piacere.