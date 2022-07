Lukaku ma non solo: oggi triplo ritorno all’Inter. Inzaghi prova soluzioni diverse

Lukaku, come raccontato in serata, è tornato a Milano e nel venerdì appena iniziato svolgerà il suo primo allenamento di nuovo da giocatore dell’Inter (vedi articolo). Paventi, in collegamento con Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, annuncia come Inzaghi riavrà anche altri due giocatori.

I RITORNI – Vacanze finite per tre attaccanti dell’Inter. Ecco quanto comunica Andrea Paventi: «Tornano Romelu Lukaku, Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Calcheranno assieme i campi della Pinetina, Lukaku ha fatto capire quanta voglia ha di ricominciare e penso che arriverà tirato a lucido. Con Simone Inzaghi ha parlato tanto queste settimane, adesso potrà parlare in maniera pratica e pensare a un 3-5-2 con caratteristiche diverse. Anche rispetto a quello che faceva Antonio Conte».