Lukaku è di nuovo a Milano! In anticipo per il rientro all’Inter

Lukaku è atterrato poco fa a Linate, per iniziare adesso anche ufficialmente la sua seconda esperienza all’Inter. L’attaccante si aggrega in anticipo.

DI RITORNO – Vacanze in Sardegna finite per Romelu Lukaku. L’attaccante, che per qualche giorno si è anche allenato (anche con André Onana) nei campi delle società Arzachena e Olbia, poco fa è atterrato all’aeroporto di Milano Linate. Un rientro tanto atteso, dopo l’ufficialità della settimana scorsa. Domani il via al bis all’Inter, con il primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. A undici mesi dalla partenza direzione Chelsea Lukaku è pronto a ripartire, e lo fa anche in anticipo rispetto a quando era previsto.