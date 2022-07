Dzeko sogno del Monza? Così il DS Antonelli: «Forte, ma non ho notizie»

Dzeko al Monza quasi smentito dal DS Antonelli. L’attaccante dell’Inter non dovrebbe lasciare Milano anche se Galliani pensa ad un colpo da urlo

NESSUNA NOTIZIA − In casa Inter, l’affare Paulo Dybala sembra non essere ancora tramontato del tutto. Un attaccante dovrà necessariamente uscire. Gira da un po’ di tempo la voce di un possibile addio di Dzeko con il Monza possibile nuova meta. Curioso a tal proposito un aneddoto di Adriano Galliani sull’attaccante bosniaco (vedi articolo). Si tratta però di rumors privi di fondamento. Ne è sicuro l’esperto di mercato Sky Sport Gianluca Di Marzio (vedi articolo). Da registrare anche le parole del DS del Monza, Filippo Antonelli: «Edin Dzeko? Il giocatore è molto forte ma adesso non ho notizie in riguardo».