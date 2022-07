Galliani: «Dzeko lo volevo prendere nel 2011 con Braida. Oggi, vediamo…»

Galliani è da sempre un grande estimatore di Dzeko. L’attaccante dell’Inter è finito nel mirino del club brianzolo. A tal proposito, l’AD biancorosso ha ricordato un aneddoto del passato

RICORDI − Adriano Galliani, durante la presentazione delle nuove maglie del Monza, si è espresso anche sul sogno Dzeko dall’Inter: «Ricordo un weekend romantico mio e di Ariedo Braida nel 2011. Si era a Sarajevo nascosti in un albergo per prendere Edin Dzeko e sono passati 11 anni. Era di proprietà del Wolfsburg, poi passò al Manchester City per credo 40 milioni di euro. Vediamo… Al momento la priorità è un difensore. Sta facendo le visite mediche Birindelli, il sesto italiano che arriva. Abbiamo una squadra forte in tutti i reparti. Con Stroppa e Berlusconi vogliamo fare un upgrade mettendo giocatori più forti di quelli che noi abbiamo».