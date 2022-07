Dzeko chiaro con l’Inter e l’agente: non vuole andarsene! E ha una certezza – Sky

Dzeko non vuole andare via dall’Inter, che quindi per inserire Dybala dovrà liberare un posto in attacco cedendo qualcun altro. Di Marzio, durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, segnala la piena volontà del bosniaco.

NON SE NE VA! – Gianluca Di Marzio dà certezze su una delle posizioni più discusse in attacco negli ultimi giorni: «Edin Dzeko non ha la minima intenzione di muoversi. Siccome viene accostato a varie squadre in Italia e all’estero l’Inter lo ha ribadito in questi giorni e lui ha detto al suo agente di non voler andare via. Anzi, ha detto di voler fare una stagione ancora migliore di quella passata. Mi sento di togliere Dzeko dal mercato, per volontà sia dell’Inter sia soprattutto del giocatore. Evidentemente Dzeko ha già capito qual è il suo ruolo in attacco, che avrà ancora più competitività con l’arrivo di Romelu Lukaku».