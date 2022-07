Pinamonti, Atalanta beffata? Scatto decisivo di un altro club di Serie A − SI

Novità importanti per Pinamonti. Nonostante il grande interesse dell’Atalanta, un’altra squadra di Serie A ha fatto in serata uno scatto molto avanzato per l’attaccante dell’Inter

SCATTO − Andrea Pinamonti rimane un protagonista del mercato. Se fino a qualche ora tutto faceva pensare all’Atalanta come sua prossima destinazione, in serata è cambiato tutto. Per l’attaccante dell’Inter, il Monza ha fatto uno scatto decisivo tramite un incontro col giocatore. Galliani ha già ribadito la sua stima nei confronti del classe 1999. Dopo Ranocchia e Sensi, per il Monza pronto un altro colpo direttamente dall’Inter. Continua l’asse lombardo.