Sanchez via, l’Inter va di fretta: incontrato l’agente! Fatta una proposta − SI

Sanchez non si decide a lasciare l’Inter. Diverse offerte rifiutate sia dall’Europa che dal Sudamerica. L’Inter ora ha fretta di sbarazzarsene, incontrato il suo rappresentante

ADDIO DA VELOCIZZARE − Sanchez lascerà l’Inter ma al momento non ha trovato nessuna sistemazione che lo accontenti. Alfredo Pedullà, su Sportitalia mercato, ha aggiornato sulla situazione: «L’Inter va di fretta sulla vicenda Alexis Sanchez. In giornata − siccome il giocatore sta rifiutando tutte le offerte, anche quelle da club che faranno la Champions League come il Siviglia − ha incontrato l’agente Felicevich per trovare una risoluzione. L’Inter vuole proporgli una buonuscita di 4/4,5 milioni di euro. Situazione da seguire, un’alternativa in caso il cileno non volesse accettare nessuna squadra».