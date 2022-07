Marani: «Bremer per Skriniar, ottima sostituzione Inter. Prezzo? Non alto»

Marani promuove l’ipotesi che Bremer sostituisca Skriniar al centro della difesa dell’Inter. Il giornalista, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha anche approvato la richiesta fatta dal Torino (vedi articolo).

IL PREZZO È GIUSTO – Matteo Marani ritiene che quaranta milioni di euro siano giusti per Gleison Bremer: «Valutazione eccessiva? Per un difensore centrale di alto livello credo di no. Credo che sia un percorso che arriva da lontano, un lungo discorso che dura da tempo. È l’anticamera e introduce ovviamente una cessione importante, che è quella di Milan Skriniar. Tutto parte da questo: nel momento in cui l’Inter concluderà l’operazione Skriniar a quel punto arriverà Bremer, e mi sembra una sostituzione veramente ottima. È un giocatore che è in grande crescita, con Ivan Juric è ulteriormente migliorato e aveva la fila fuori per lui. Un’operazione molto importante per l’Inter».