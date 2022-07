Prima Pagina IN Edicola: Bremer, sprint Inter. Mourinho pressa Dybala

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Dopo lo stop dell’Inter, Mourinho in pressing per Dybala alla Roma.

TUTTOSPORT

Vertice in serata. Bremer, sprint Inter. In attesa dell’affondo del PSG per Skriniar, summit fra Ausilio e Vagnati. In ballo anche Casadei. Nel pomeriggio, il dt granata aveva incontrato l’agente del brasiliano.