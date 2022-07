Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate all’8 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente l’1 luglio, con l’Inter che ha subito annunciato i primi colpi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Gleison Bremer, l’Inter prova ad accelerare. Incontro tra Piero Ausilio e il DS granata Vagnati per parlare del difensore brasiliano. Possibile l’inserimento di una contropartita (vedi articolo). Paulo Dybala rimane ancora in orbita Inter nonostante le parole in conferenza stampa di Beppe Marotta. Si può chiudere! (vedi articolo).

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A), Raoul Bellanova (Cagliari, D)

Mercato Inter − Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Arrivano novità dal Brasile per Arturo Vidal. Il centrocampista è ormai virtualmente un giocatore del Flamengo. Indizio sulla possibile firma (vedi articolo). Andrea Pinamonti si avvicina alla cessione dall’Inter. L’Atalanta sta per essere beffata da un’altra squadra di Serie A (vedi articolo). Per Edin Dzeko, la notizia è solo una: lui vuole rimanere. L’Inter la pensa allo stesso modo (vedi articolo). Aggiornamenti su Alexis Sanchez. L’Inter ora ha fretta di libarsene tant’è che ha incontrato il suo agente (vedi articolo).

ADDII DA UFFICIALIZZARE − Arturo VIDAL (Flamengo, C)

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A)

Calciomercato Inter LIVE

