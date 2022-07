FOTO – Vidal, contratto col Flamengo già firmato? Indizio dal Brasile

Vidal da ieri è a Rio de Janeiro e ha assistito al Maracanà a Flamengo-Deportes Tolima di Libertadores, peraltro finita 7-1. E proprio dal Brasile spunta una foto dove si afferma che sia la firma del contratto con il suo nuovo club.

ATTESA PER L’ANNUNCIO – In serata si è detto come Arturo Vidal svolgerà le visite mediche col Flamengo entro ventiquattro ore (vedi articolo). Da ieri a Rio de Janeiro, il centrocampista è ormai pronto a cambiare squadra. Mancano solo gli annunci della risoluzione con l’Inter e della firma col Flamengo. Su quest’ultimo punto, il giornalista brasiliano Victor Gammaro afferma, via Twitter, che è già avvenuta. Lo fa pubblicando una foto, dove si vede Vidal intento a siglare quello che dovrebbe essere il suo contratto coi rossoneri di Rio de Janeiro. Ufficialità attesa a breve.

"Bicho, estou no mesmo hotel do Vidal. Ele está assinando o contrato na minha frente". Caiu aqui no zap! pic.twitter.com/m2M6RqARZI — Victor Gammaro (@vgammaross) July 7, 2022

Questo il post con la foto della firma di Vidal.