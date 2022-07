Dybala, Inter tranquilla. E la fretta aiuta: ecco perché si può chiudere – SM

Dybala e l’Inter sono sempre più vicini. L’attaccante argentino ha fretta di conoscere il suo futuro e soprattutto di rimettersi in gioco. Come riportato da Sport Mediaset, non c’è concorrenza in grado di preoccupare la società nerazzurra a questo punto della situazione

LA JOYA VA DI FRETTA – L’Inter è tranquilla perché non ci sono altri club su Paulo Dybala (vedi editoriale). Per questo è ferma sulla sua proposta: quadriennale da 5 milioni di euro netti annui più 1 bonus legato alle presenze. Il Napoli in Italia e soprattutto il Manchester United sono stati accostati all’attaccante argentino svincolato ma non preoccupano. E anche il Milan ormai si è defilato. Dybala, però, ha fretta: vuole subito un club per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. E soprattutto in vista dei Mondiali di Qatar 2022 con la Nazionale Argentina. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, questa situazione può giocare a favore dell’Inter. Perché adesso Dybala può accettare l’offerta dell’Inter senza temporeggiare ulteriormente. L’attesa di Dybala si è trasformata in fretta… L’Inter è pronta ad accogliere la stella argentina?