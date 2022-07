Skriniar, ancora tutto fermo: il PSG insiste su una formula, l’Inter non ci sente – SM

Skriniar è il principale obiettivo del PSG in difesa ma evidentemente i francesi non hanno fatto bene i conti sull’esborso necessario. Come riportato da Sport Mediaset, l’operazione non decolla a causa del secco no dell’Inter alle condizioni proposte

STALLO DI MERCATO – Il Paris Saint-Germain vuole Milan Skriniar (vedi editoriale) ma è fermo dopo l’ultima offerta. Rifiutata, ovviamente. Come riportato da Sport Mediaset, la società francese insiste sull’inserimento di almeno una contropartita tecnica. Soluzione non gradita dall’Inter, che per il momento continua a fare muro. L’ultima proposta del PSG per Skriniar si aggira sui 60 milioni di euro più il cartellino di Julian Draxler, che non interessa all’Inter. A Milano si continua ad aspettare con fiducia il rilancio del PSG, che tarda ad arrivare. Resta da capire se l’Inter sarà costretta ad abbassare un (altro…) po’ le sue pretese per cedere Skriniar…