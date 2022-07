Vidal, annuncio in 24 ore: ecco quanto risparmia l’Inter dal suo addio – SM

Vidal ha già salutato fisicamente l’Inter e si appresta a farlo anche ufficialmente. Il futuro del centrocampista cileno non sarà a Milano né in Italia e neppure in Europa. Come evidenziato da Sport Mediaset, in casa nerazzurra si festeggia per l’importante cifra risparmiata

ADDIO SALVA BILANCIO – Il puntuale arrivo di Arturo Vidal in Brasile anticipa quello che sarà l’annuncio imminente. Annuncio previsto nel giro di 24 ore, quindi nella giornata di domani (venerdì 8 luglio, ndr). Il Flamengo accoglie tra le proprie fila il centrocampista cileno classe ’87. Una notizia che non può che far felice l’Inter, visto il peso a bilancio rappresentato da Vidal. Pur riconoscendo all’ormai ex numero 22 nerazzurro una buonuscita inferiore ai 4 milioni di euro, la società nerazzurra eviterà di sborsare i circa 9.5 milioni lordi di ingaggio previsti in caso di terzo anno a Milano. In pratica – se confermate le cifre lorde – l’Inter risparmierà oltre 5 milioni dall’addio anticipato di Vidal. In attesa dell’annuncio ufficiale del Flamengo, in casa nerazzurra è tempo di pensare allo stesso “trattamento” per il connazionale Alexis Sanchez (vedi articolo).