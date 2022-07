VIDEO – Non solo Koulibaly: la Juventus adesso sfida l’Inter per Milenkovic

Nikola Milenkovic è uno degli obiettivi dell’Inter in difesa nel caso in cui avvenga la cessione di Milan Skriniar (vedi editoriale). Sulle tracce del difensore serbo della Fiorentina c’è anche la Juventus, che nel frattempo prova a mettere a segno il grande colpo Kalidou Koulibaly dal Napoli. Di seguito il video con l’intervento del collega Gianluca Di Marzio per Sky Sport

