Ranocchia, ciao Inter con dedica alla famiglia: «Senza di voi, altra storia»

Ranocchia ha salutato con affetto l’Inter facendo una bellissima dedica alla sua famiglia. Il difensore ha lasciato il club nerazzurro dopo 11 anni e si è trasferito al Monza

ADDIO CON DEDICA − Andrea Ranocchia non è più un giocatore dell’Inter. Si è trasferito al Monza a parametro zero. Dopo il saluto dell’Inter di ieri (vedi articolo), il difensore ha replicato con un messaggio sui propri profili social. In particolare, Ranocchia ha dedicato il saluto all’Inter facendo riferimento alla sua famiglia per il loro affetto e aiuto durante questi anni di nerazzurro. Queste le sue parole: «Grazie alla mia famiglia Giulia, Lorenzo e Adele Luna perché senza di loro sarebbe stata un’altra storia. GRAZIE INTER. È stato un bel cammino! Vi voglio bene!».

Grazie alla mia famiglia Giulia, Lorenzo e Adele Luna perché senza di loro sarebbe stata un'altra storia. GRAZIE INTER ⚫🔵 È stato un bel cammino!

Vi voglio bene! ❤ pic.twitter.com/clxC7MvJ8A — Andrea Ranocchia (@23_Frog) July 7, 2022

Ranocchia ha vinto con la maglia dell’Inter: uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.