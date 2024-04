Correa quinta punta dell’Inter? A Inzaghi non dispiacerebbe! − TS

Il Tucu Correa, attualmente in prestito al Marsiglia, rischia di non essere riscattato e dunque potrebbe tornare all’Inter al termine della stagione. L’argentino da sempre pupillo di Inzaghi.

IL TUCU − Per la serie a volte ritornano, occhio a Joaquin Correa. L’argentino, ad oggi zero gol e zero assist al Marsiglia, rischia a fine stagione di tornare all’Inter. Il riscatto di 10 milioni di euro è vincolato alla qualificazione in Champions League della squadra francese. Qualificazione sfumata tramite il campionato, ma che ancora potrebbe arrivare attraverso l’Europa League (Atalanta e avversaria in finale permettendo). Dunque, ad oggi è più probabile un ritorno a Milano dell’argentino piuttosto che una sua permanenza al Velodrome. A Simone Inzaghi, suo grande estimatore, non dispiacerebbe affatto, scrive Tuttosport, riaverlo in squadra e utilizzarlo magari come quinta punta. D’altronde, se dovesse ritornare, per l’Inter sarebbe difficile cederlo ad un anno dalla scadenza naturale del contratto, a meno di qualche ipotesi araba. In due anni di nerazzurro, il Tucu ha totalizzato 77 presenze, condite da dieci reti e cinque assist. Un rendimento non all’altezza, visto l’esborso economico (30 milioni di euro) e contraddistinto da parecchi problemi di natura fisica. Nel frattempo, l’Inter tifa nel Marsiglia vincente in Europa League.

Fonte: Tuttosport – S.P