Zhang, 3 opzioni per l’Inter: più remota quella del ‘White Knight’ − CdS

Steven Zhang festeggia da Nanchino il suo secondo scudetto alla guida dell’Inter, ma al contempo lavora sul futuro del club. Al vaglio tre ipotesi per tenersi la società.

OPZIONI − Zhang si gode l’Inter campione d’Italia direttamente dalla Cina. Bella a tal proposito la video-chiamata post derby con alcuni giocatori, tra cui Calhanoglu, Dimarco e Thuram. Al contempo il patron cinese sta lavorando per il futuro del club, che dovrebbe decidersi entro il 20 maggio. Come ormai risaputo, è appunto quella la data relativa alla scadenza del prestito da parte del fondo Oaktree. Zhang valuta tre opzioni. La prima, la più nota, sarebbe quella di trovare un nuovo accordo con Oaktree per un nuovo prestito a tassi di interessi più altri. La seconda riguarda quella con Pimco, raccontata nelle scorse ore dal celebre portale economico-finanziario Bloomberg, ma c’è pure una terza via. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Zhang starebbe pensando ad un socio che apporti i 400 milioni necessari a ripagare Oaktree e svincolare le azioni dell’Inter dal pegno e acquistare una quota da Grand Tower. Insomma un cavaliere bianco (White Knight). Ipotesi ad oggi remota, sia per mancanza di tempo che per l’assenza al tavolo, per ora, di un investitore di capitale.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro F. Giudice