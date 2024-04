VIDEO – La cavalcata per la seconda stella: Inter-Atalanta 4-0

L’Inter alza al cielo il ventesimo Scudetto, che vale la seconda stella della sua storia. Riviviamo la cavalcata nerazzurra attraverso dieci partite: l’ottava è Inter-Atalanta (4-0) del 28 febbraio 2024.

VIA L’ASTERISCO – Inter-Atalanta del 28 febbraio scorso è stata una delle partite più attese nella cavalcata nerazzurra verso lo Scudetto. Soprattutto perché, a causa della Supercoppa Italiana, questo match si disputa oltre un mese dopo la data inizialmente prevista (20 gennaio). Aggiungendo così un asterisco alla classifica dell’Inter, un simbolo tanto semplice quanto sufficiente a far riaffiorare ricordi tremendi nella mente dei tifosi. Stavolta però Simone Inzaghi arriva alla “gara dell’asterisco” con un vantaggio di 7 punti sulla Juventus. E la tranquillità di questo distacco si vede in campo.

QUARTO POKER – Nei primi minuti l’Atalanta passa in vantaggio con Charles De Ketelaere, ma un tocco di mano nell’azione del gol porta all’annullamento. È il segnale che basta per svegliare l’Inter, che arrivava da tre vittorie consecutive con 4 reti segnate (di cui due 4-0 di fila). Ad aprire le danze è Matteo Darmian al 26′, con un bel rasoterra dal limite a porta sguarnita. Poi appena prima dell’intervallo Lautaro Martinez trova un sinistro micidiale dal limite, che sorprende tutti e vale il raddoppio. A inizio ripresa (54′) lo stesso capitano dell’Inter sbaglia un rigore, ma sulla respinta si avventa Federico Dimarco per il tris. La firma finale la mette Davide Frattesi, che insacca di testa sul primo palo su assist illuminante di Alexis Sanchez. Altro 4-0 per l’Inter, asterisco cancellato e +10 in classifica: ora per gli uomini di Inzaghi è solo questione di tempo.

Video highlights di Inter-Atalanta (4-0) del 28 febbraio 2024, dal canale YouTube del club nerazzurro