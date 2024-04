Frattesi scalpita: cinque turni decisivi per la crescita con l’Inter

Davide Frattesi è tra gli attori non protagonisti dello Scudetto 2023/24 dell’Inter. E ora ha cinque tappe decisive davanti a sé per avanzare nel percorso di crescita.

STAGIONE DA OSCAR – In casa Inter i bilanci sono ancora in corso, ma lo Scudetto appena conquistato contro il Milan rende morbida – giustamente – ogni valutazione sulla squadra di Simone Inzaghi. Che rimane il candidato più forte all’Oscar per la miglior regia della stagione 2023/24. E se quello per il miglior attore protagonista è in lizza tra il capitano Lautaro Martinez e il fulcro Hakan Calhanoglu, ben più ampia è la shortlist per il miglior attore non protagonista. E tra i candidati non può certo mancare Davide Frattesi, autore di alcuni dei gol più decisivi per lo Scudetto della seconda stella. Che adesso, con il titolo in cassaforte, può legittimamente attendersi un minutaggio maggiore. Aumentando la media di 24 minuti a partita nell’attuale Serie A. E accelerando il suo percorso di crescita in nerazzurro, specialmente in un aspetto.

DISTANZA DA COLMARE – Giocando 658 minuti distribuiti su 27 presenze, Frattesi è riuscito a incidere con la bellezza di 7 reti in questa stagione. Tuttavia sono appena 3 le presenze da titolare per Frattesi in questo campionato. Forse poche, ma anche giustificate dalla stagione straordinaria di Henrikh Mkhitaryan. Ora però all’Inter restano cinque turni di campionato da disputare, senza nessun obiettivo reale se non quello di avvicinarsi il più possibile ai 100 punti. E sarà quindi l’occasione per Frattesi (e non solo) per trovare molti più minuti. In cui provare a compiere uno step decisivo in un aspetto, ossia il coinvolgimento nella manovra nerazzurra. Frattesi è ancora troppo un incursore puro e meno una mezzala di palleggio tanto cara (e necessaria) al gioco di Inzaghi. E i dati forniti da FootData sui tocchi per 90′ del centrocampo Inter lo dimostrano:

Nessuno chiede a Frattesi di superare i 100 tocchi a partita di Calhanoglu o dell’amico Asllani. Ma deve quantomeno avvicinarsi il più possibile alle medie di Mkhitaryan e di Barella. Confermando così di poter essere una pedina fondamentale per il futuro prossimo dell’Inter.