Bremer, Ausilio ha visto il Torino! Possibile contropartita con cautela Inter – Sky

Il DS del Torino Vagnati ha detto che non ci sono novità per Bremer all’Inter (vedi articolo), ma pare aver mentito. Di Marzio, nella puntata di stasera di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, parla di un incontro fra lui, Ausilio e l’agente del giocatore Busardò.

CE LA FA? – Gianluca Di Marzio ha delle novità fresche di serata, appena avvenute in centro a Milano: «Primo incontro ufficiale tra Inter e Torino per Gleison Bremer. Da oggi si è aperta la trattativa: alle 20 Piero Ausilio da una parte, Davide Vagnati ed Emiliano Moretti dall’altra con l’agente Paolo Busardò. L’Inter ha chiaramente detto di volere Bremer, c’è una possibile contropartita tecnica che è Cesare Casadei con la volontà di mantenere la recompra. Quaranta milioni di euro la prima richiesta di oggi del Torino, molto alta, l’Inter dovrà lavorare per portare presto Bremer a disposizione di Simone Inzaghi».