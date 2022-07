Bremer-Inter, la trattativa entra nel vivo. Nonostante il DS del Torino – SI

Come annunciato in apertura di Sportitalia Mercato, la trattativa per portare Bremer all’Inter entra nel vivo. Questo nonostante in serata il DS del Torino Vagnati abbia detto come non ci siano novità (vedi articolo).

SI SCALDA L’OPERAZIONE – Una delle notizie di serata è che Inter e Torino hanno avuto un incontro per discutere di Gleison Bremer (vedi articolo). Gianluigi Longari, in apertura di Sportitalia Mercato, fa sapere che le parti si sono viste stasera per provare a limare la distanza fra i due club, alla presenza dell’agente del giocatore Paolo Busardò. Non servono accordi ulteriori fra Bremer e l’Inter, visto che questo c’è già da gennaio. È il Torino che deve convincersi a lasciar partire il difensore, a cifre inferiori da quelle richieste da Urbano Cairo. E per completare l’arrivo di Bremer c’è anche da attendere la cessione di Milan Skriniar direzione PSG.