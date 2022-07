Novellino: «Dybala? Per Inzaghi sarebbe più difficile inserirlo all’Inter»

Novellino preferirebbe vedere Dybala al Milan anziché all’Inter. L’allenatore, nel corso di A Tutto Mercato su TMW Radio, ha segnalato anche un possibile problema di gestione per Inzaghi.

LA PREFERENZA – Walter Novellino segnala dove vorrebbe vedere giocare l’ormai ex Juventus: «Al Milan io prenderei Paulo Dybala. Penso che un colpo grande lo debba fare, Dybala mi sembra il meglio per fare il sottopunta. Sono convinto che uno come lui farebbe la differenza. L’Inter è piena di punte, dovrebbe prima vendere per puntare su Dybala. Sono convinto che si troverebbe meglio da sottopunta, anziché con due punte e un trequartista: avrebbe più modo di agire, con le due punte invece troverebbe un po’ più stretto il campo. Per Simone Inzaghi diventerebbe un po’ più difficile inserirlo, perché l’Inter deve cedere alcuni giocatori e non è facile farlo con un determinato contratto».