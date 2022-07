Biasin: «Dybala? A ora priorità Inter un’altra. Inzaghi non masochista»

Dybala sta chiudendo la prima settimana da svincolato e non si sa ancora dove giocherà. Biasin spera che sia all’Inter, ma segnala come Inzaghi sia già contento così. Queste le sue parole dal canale Twitch di Calciomercato.it.



ATTESA NECESSARIA – Fabrizio Biasin ha un augurio: «Paulo Dybala è fortissimo e io spero che venga all’Inter e che si possa trovare un modo per portarlo. Però penso anche che sia lui a voler dire che, dopo due anni un po’ così, deve dimostrare di essere uno bravo sempre e non solo ogni tanto. In questo momento Simone Inzaghi dà la sensazione netta che sia soddisfatto del suo parco attaccanti. Non chiede un campione per forza, poi non è un masochista e sa che Dybala darebbe qualcosa in più. La priorità in questo momento all’Inter è Gleison Bremer, ma deve uscire qualcuno».