Vagnati (DS Torino): «Bremer-Inter? Al momento no»

Bremer all’Inter non è (ancora) fatta, almeno stando a Vagnati. Il direttore sportivo del Torino, parlando brevemente a Sky Sport, non ha dato aggiornamenti sulla trattativa.

TUTTO FERMO, O QUASI – Il Torino continua a fare muro per Gleison Bremer. Nonostante il “rischio” di perderlo a cifre contenute a gennaio (vedi articolo), Urbano Cairo continua a mantenere alto il prezzo per il centrale richiesto dall’Inter. Il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, è piuttosto sbrigativo su questa trattativa: «Aggiornamenti su Bremer? No, al momento no». Ma la netta sensazione è che a breve qualcosa si muoverà su questo fronte, in un senso o nell’altro.