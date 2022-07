Graziani: «Dybala-Inter? Forse manca un OK. Qualcosa è cambiato»

Nonostante oggi si sia tornati a parlare di accordo fra le parti (vedi articolo), Graziani mette in dubbio l’arrivo di Dybala all’Inter. Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex attaccante commenta le dichiarazioni di Marotta di martedì (vedi articolo) vedendo più no che sì per l’argentino.

IL DUBBIO – Francesco Graziani non è sicuro che Paulo Dybala giocherà in nerazzurro: «Sembrava fatta. Prima ancora dell’arrivo di Romelu Lukaku, sembrava che Dybala sposasse il progetto Inter e viceversa. Poi, col ritorno di Lukaku, qualcosa è cambiato: evidentemente le condizioni economiche cominciano a diventare pesanti. Forse non hanno ancora l’OK per concretizzare un giocatore di questo valore, soprattutto a parametro zero. C’è un qualcosa che sfugge a noi: quando pensiamo che sia già tutto apparecchiato ecco che, invece, veniamo spiazzati. Adesso si parla addirittura della Roma e del Milan, staremo a vedere ma come dice Giuseppe Marotta ci sono tanti giocatori liberi. Dalle parole di Marotta ho l’impressione che l’affare Inter-Dybala non si farà».