Benfica, altra vittoria in trasferta! Di Maria solito protagonista

Tutto facile per il Benfica in trasferta contro il Vizela, vittoria per 1-2 dei portoghesi avversari dell’Inter in UEFA Champions League. Angel Di Maria solito protagonista in attacco.

IN TRASFERTA – Vince il Benfica in trasferta, quarta vittoria consecutiva in questa stagione. Partita subito in discesa per i portoghesi che sbloccano la partita al 9′ con Musa. Poi il solito Angel Di Maria al 39′ da calcio piazzato. Il Vizela prova ad accorciare le distanze da calcio di rigore. Con questa vittoria il Benfica resta in seconda posizione dietro il Porto a quota 12 punti.